Lazio, oggi è il Supercoppa day: il ricordo del club – FOTO

Lazio, oggi è il Supercoppa day: il ricordo del club, che ha voluto omaggiare i passati successi nella competizione

Ennesima opportunità di alzare un trofeo come la Supercoppa Italiana per la Lazio, già alzata per ben 5 volte nella storia del club.

La sfida con l’Inter non varrà il trofeo, ma vale la possibilità di poterselo nuovamente giocare. Il club ha voluto omaggiare la partita di stasera, con alcuni scatti legati ai successi passati, sperando di caricare l’ambiente.