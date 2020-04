Lazio, offerta ufficiale della Roma per Pedro Rodriguez

La Roma prova ad anticipare la Lazio nella corsa all’esterno spagnolo del Chelsea con un’offerta ufficiale

Sempre più forte l’interesse della Roma per Pedro Rodriguez, esterno spagnolo in forza al Chelsea ed in scadenza di contratto questa estate. Secondo il Mirror, quotidiano inglese di grande fama, i giallorossi sarebbero ora avanti alla Lazio, avendo già presentato un’offerta all’entourage del giocatore, con una proposta di 3 milioni di euro a stagione. Nelle prossime settimane potrebbero esserci nuovi aggiornamenti, quel che è certo è che il derby di mercato sembra ormai già decollato.