Lazio, Oddo: «La squadra di Inzaghi si giocherà le sue carte fino alla fine»

Lazio, anche l’ex biancoceleste Massimo Oddo ha detto la sua in merito alla corsa scudetto dei biancocelesti

Anche Massimo Oddo nella serata di ieri è stato ospite a Tiki Taka. Ecco le sue parole in merito alla stagione e agli obiettivi dei biancocelesti.

«La Lazio ha tutte le carte in regola per poter arrivare fino in fondo perché ha un grandissimo vantaggio, può concentrarsi solo sul campionato. Poi è forte, ambiziosa, non ha nulla da perdere. Non so se Inter e Juventus abbiano qualcosa in più sul piano tecnico-tattico, ma sicuramente la Lazio è una squadra in questo momento lanciatissima e si giocherà tutte le sue carte fino alla fine».