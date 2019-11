Lazio, Oddi: «L’ingresso di Caicedo? Ottima intuizione da parte di Inzaghi»

Giancarlo Oddi ha parlato della situazione in casa biancoceleste

Giancarlo Oddi, ex Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare del momento in casa capitolina.

PARLA ODDI – «Mi stavo iniziando a preoccupare a fine primo tempo. Dopo un’ottima prestazione abbiamo chiuso i primi 45′ in parità con un Sassuolo che aveva preso fiducia. Poteva esserci l’episodio negativo, ora invece possiamo dire che Inzaghi è stato bravo in occasione del cambio. Caicedo è stato decisivo, così come Patric è stato tra i migliori in campo, nonostante abbia tenuto in gioco Caputo nell’occasione del pareggio. Le altre? Il Napoli può ancora rientrare se risolve i propri problemi, l’Atalanta è in corsa Champions nonostante il distacco, il Milan è fuori».