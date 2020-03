Lazio, Oddi: «Tutti giocheranno ogni tre giorni, nessuno penalizzato»

Lazio, le parole dell’ex biancoceleste Oddi in merito a quando tornerà il campionato di Serie A in campo

L’augurio è che alla fine si possa tornare a giocare. Le modalità saranno tutte da definire ma è possibile che per stare nei tempi si dovrà giocare ogni tre giorni. Questo il pensiero di Oddi in merito ai microfoni di Radiosei.

«Sicuramente dopo questo periodo di stop ci vogliono almeno una decina di giorni per tornare in una buona forma fisica. Non dimentichiamoci però che non stanno totalmente fermi, sul potenziamento muscolare non avranno problemi. Giocare ogni 3 giorni? Lo faranno eventualmente tutti, non solo la Lazio. Quindi non c’è una squadra penalizzata. Si gioca e basta».