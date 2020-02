Lazio, Oddi: «Jony non può fare il lavoro di Lulic»

Giancarlo Oddi a Radiosei esprime la sue sull’infortunio di Lulic e su come la Lazio possa ovviare all’assenza del capitano

Lulic si è operato oggi alla caviglia e per un po’ sarà assente dal campo. Domenica la Lazio affronterà l’Inter in uno scontro incandescente per le prime posizioni della classifica.

L’ex Campione d’Italia del ’74 con la maglia biancoceleste, Giancarlo Oddi, ha spiegato sulle frequenze di Radiosei come Inzaghi possa risistemare la catena di sinistra: «Senad è un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere. Io non l’ho mai visto affaticato, ha sempre corso. Questo infortunio è strano. Spero che Lukaku riesca a fare almeno 20 minuti. Lo spagnolo non può fare quello che fa il numero 19, è un giocatore diverso. Il capitano gioca sempre, è stato sfruttato tanto. A quell’età non corre nessuno come lui. Comunque forza Jony».