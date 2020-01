Lazio, Oddi: «Correa non può fare la mezzala, Patric si può adattare»

La Lazio sfiderà il Brescia e Inzaghi dovrà fare i conti con qualche assenza: il commento dell’ex Oddi

Inzaghi dovrà sopperire alle assenze di Leiva e Luis Alberto, dando così un nuovo volto al centrocampo della Lazio. Sulle frequenze di Radiosei, il commento dell’ex Oddi sulla partita contro il Brescia:

«Non mi piace l’idea di Correa mezzala, per me non può fare il centrocampista. Per me Patric è uno dei pochi che si può adattare a centrocampo, almeno così è nato. Comunque io credo che alla fine Cataldi giocherà, se si è allenato scenderà in campo. Berisha fa parte ancora della Lazio? Lui il secondo tempo può farlo al posto di Cataldi. Se un giocatore come il kosovaro è a disposizione, non capisco perchè far giocare Correa in un ruolo non suo. Piuttosto metterei mezzala Jony, lasciando esterno sinistro Lulic».