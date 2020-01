Lazio, Oddi: «Gli avversari ora non possono concedere nulla ai biancocelesti»

Lazio, le parole dell’ex biancoceleste Giancarlo Oddi sul momento della squadra di Inzaghi e sui prossimi impegni

Giancarlo Oddi, ex biancoceleste, è intervenuto ai microfoni d Radiosei per dire la sua sul momento della Lazio.

«La Lazio è sempre più lì e deve continuare così partita per partita cercando di fare il massimo. Arriverà la partita in cui perderai, bisognerà avere dei punti di vantaggio su quelle dietro ed essere attaccate a quelle davanti. Gli avversari in questo momento non possono concedere nulla a questa Lazio, perchè ti punisce subito. La squadra ha preso consapevolezza della propria forza e sono convinti che fino al triplice fischio si può vincere la partita. Bisogna comunque volare basso, basta sbagliare un paio di partite per ritrovarsi indietro. L’Atalanta è l’unica squadra che può ancora insidiare la Lazio, pensa a giocare come sa e cerca solamente la vittoria».