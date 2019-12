Lazio, Oddi: «I biancocelesti hanno i punti giusti. Cataldi? Sono contento che giochi»

Lazio, le parole di Giancarlo Oddi sui punti conquistati fino ad ora dai biancocelesti ai microfoni di Radio Sei

Con la Supercoppa Italiana arrivata a Formello, la Lazio di Inzaghi sta ricaricando le pile per poi tornare a riscaldarsi sul campo il prossimo 30 dicembre a Formello. Si torna a parlare di Serie A e a questo proposito Giancarlo Oddi ha detto ai microfoni di Radio Sei:

«La Lazio ha i punti che merita. Non possiamo stare a pensare alle prime partite o all’Europa League. Adesso la squadra sta andando meglio, oltre le aspettative, c’è solo da augurarsi che continui così. Se a Cagliari fosse finita in pareggio nessuno poteva dire nulla, così come con la Spal ci sono stata disattenzioni. I punti sono giusti, gli episodi si compensano. Un punto a Brescia ci può anche stare, non dimentichiamoci che la Juventus ha pareggiato in casa col Sassuolo. Il campionato è ancora molto lungo. Cataldi e Parolo? Bene, sono contento che giochino, sicuramente faranno bene. Chi entra adesso nella Lazio entra in un meccanismo che funziona».