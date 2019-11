Lazio, Oddi: «La gara con l’Atalanta ricorda la nostra col Verona nel ’74…»

La Lazio è rinata da quei 15 minuti di intervallo della gara contro l’Atalanta: a Radiosei, l’aneddoto di Giancarlo Oddi

La Lazio è rinata dalle sue stesse ceneri. Durante l’intervallo della gara contro l’Atalanta, si è vestita di coraggio ed orgoglio per tornare in campo a testa alta. 15 minuti che hanno cambiato l’andamento dei biancocelesti in Serie A. A Radiosei, le parole dell’ex Oddi:

«È incredibile pensare a quel primo tempo di Lazio-Atalanta. I biancocelesti sono passati da un possibile -8 in classifica ad essere a più cinque punti sulla Dea. Ci sono partite che cambiano le stagioni e non è solo un fatto tecnico, più che altro mentale. Mi viene in mente quel Lazio – Verona del 74’ che fu decisivo per noi, ad esempio. Nello spogliatoio, durante l’intervallo di Lazio-Atalanta, è cambiata la stagione della squadra di Inzaghi».