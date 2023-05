Lazio, occhio alle ultime tre giornate: due big del centrocampo tra i diffidati

Due big del centrocampo sono a rischio squalifica in caso di cartellino giallo

Dovrà fare attenzione al centrocampo la Lazio di Maurizio Sarri in vista del finale di stagione.

Con Cataldi probabilmente fuori dai giochi, Vecino non al top di forma, c’è da fronteggiare l’emergenza dettata anche dalla diffida di due big del centrocampo biancoceleste: Luis Alberto e Milinkovic Savic rischiano in caso di cartellino giallo, di saltare una delle prossime 3 partite fondamentali per la qualificazione in Champions.