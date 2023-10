Lazio, nuovo premio per Provedel: ecco cosa ha vinto il portiere

Nuovo importante premio per Ivan Provedel, ecco il prestigioso riconoscimento ricevuto dal portiere della Lazio

Continua il momento d’oro di Ivan Provedel. Il portiere della Lazio, finito una settimana or sono su tutti i notiziari per il gol rifilato all’Atletico Madrid, è pronto a rubare nuovamente la scena. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, alle ore 10.30 del 9 ottobre (vale a dire domani), dovrà presentarsi al Salone d’Onore del CONI, dove riceverà il prestigioso riconoscimento come “miglior portiere della Serie A”.

Un premio che va ad incorniciare la fantastica passata stagione della retroguardia capitolina. Insieme a lui ci saranno infatti tutti i principali protagonisti del nostro campionato che si sono distinti nel 2022-2023. Ma le sorprese per l’ex Spezia non sono finite, Provedel riceverà anche il noto “Premio Scopigno e Felice Pulici”.