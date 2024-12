Nelle scorse ore la Lazio ha annunciato a sorpresa sui social l’uscita di nuovo inno

La Lazio ha annunciato sui social l’uscita di nuovo inno, intitolato “Sto qua per te”, scritto da Scrima e Gianmarco Dottori. Chi era presente all’ultima sfida del 2024 in casa, quella tra Lazio-Atalanta, ha avuto l’onore di ascoltarlo in anteprima allo stadio. Di seguito il video.