Lazio, ecco il nuovo Immobile: il nipote di Ciro sulle orme dello zio

Il “nuovo” Immobile si fa largo nella Lazio, il giovanissimo cugino di Ciro è pronto al suo esordio nelle giovanili

Prende vita la “dinastia” Immobile in casa Lazio. Come avvenuto per secoli con gli Imperatori, Ciro sembrerebbe aver già trovato il proprio sostituto. Come riportato stamane sulle colonne de Il Messaggero, il giovane nipote della punta biancoceleste starebbe muovendo i primi passi proprio nelle giovanili del club capitolino.

Si chiama Raffaele Panariello ed essendo figlio della cugina, non porta il nome del bomber sulla propria maglietta. Non ancora utilizzato nella prima gara della Lazio Under 16 il giovane talento si prepara ora ad inseguire le orme dello zio e lasciare un segno nella società della Città Eterna.