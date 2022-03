Lazio, nuova partnership con Sparco. L’a.d.: «Una nuova opportunità» – FOTO

🦅 La Lazio con il sedile Sparco R100S. Le sedute con i colori biancocelesti sono utilizzate per panchine e spogliatoi dello stadio Olimpico, ma anche in versione ufficio in sala stampa e negli studi di Lazio Style Radio. Acquistale sull’e-commerce di @SparcoOfficial! pic.twitter.com/QnZekVoAi8