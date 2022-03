Lazio, numeri da Champions: il sogno quarto posto ha basi solide

Con la vittoria di lunedì sul Venezia la Lazio ha raggiunto il quinto posto in classifica a 7 punti dalla Juve quarta: i numeri non mentono

I numeri non mentono mai. E quelli della Lazio, tolte le prime nove disastrose partite quando la squadra faticava a digerire le direttive di Sarri, sono da Champions. Come riporta l’edizione odierna di Repubblica infatti, considerando le ultime 20 partite di campionato la Lazio sarebbe quarta con il Napoli a quota 35 punti.

Prendendo in esame invece solo le ultime 8 giornate, in questo segmento i biancocelesti hanno la migliore differenza reti (+12), la migliore difesa (solo 3 gol incassati) e sono solo dietro alla Juve per punti conquistati (17 a 18). Sognare dunque è lecito.