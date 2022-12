Lazio, tantissimi i chilometri percorsi: i numeri

Quanto corre la Lazio? I numeri e i chilometri percorsi fanno capire come i biancocelesti siano tra i migliori

Quanto corre la Lazio?

Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, è prima per chilometri percorsi (114) e anche per quel che riguarda la distanza media coperta con corsa e scatto (68 i chilometri accumulati nel primo caso, 9 nel secondo). Insomma, dati di non poco conto.