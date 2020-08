Lazio, novità nello staff medico: in arrivo un medico e due fiosioterapisti

Secondo Il Messaggero potrebbero esserci dei cambiamenti nello staff medico della Lazio.

La squadra sarà divisa in due alberghi ad Auronzo. In uno andranno i giocatori e lo staff tecnico. Nell’altro medici, fisioterapisti e magazzinieri. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero. E proprio nello staff sanitario potrebbero esserci delle novità. Continuano i contatti con il dottor Claudio Rigo, ex Juventus e Sassuolo. In arrivo due nuovi fisioterapisti, dopo le dimissioni di Maggi, che si aggiungerebbero ai “vecchi” Marsella, Laugeni e Zampa. Da decifrare il futuro di Gasparini, ex fisioterapista del Milan, molto stimato da Simone Inzaghi e da tutti i senatori. Partiranno per il ritiro il dottor Rodia, coordinatore e consulente ortopedico, il dottor Morelli e l’osteopata Brecevich.