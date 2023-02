Lazio, non sottovalutare la Conference: ecco quanto vale

Lazio, a pochi giorni dalla gara d’esordio in Conference contro il Cluj, ecco quanto vale la coppa nel caso in cui venisse vinta

Archiviare definitivamente l’Atalanta e ripartire subito, questo è l’obiettivo per la Lazio di Sarri che giovedì contro il Cluj debutta in Conference League. Ma quanto vale la competizione? qualora le aquile dovessero alzare in cielo la coppa, succedendo alla Roma che ha vinto la scorsa edizione si aggiudicherebbe 21 milioni di euro.