Lazio, non solo Premier per Sarri: due big italiane sul tecnico

Continuano a susseguirsi rumors per quanto riguarda il futuro del tecnico toscano

Dovrà stare attenta la Lazio nel blindare Maurizio Sarri, finito sotto il radar di molti club italiani e inglesi.

Come riportato dal Messaggero, non ci sarebbero soltanto club come Tottenham, Newcastle ed Everton interessati al tecnico, ma sarebbero spuntate a sorpresa anche Milan ed Inter. Ad oggi la situazione non sembra preoccupare la società biancoceleste, che Sarri mette al primo posto nelle sue priorità.