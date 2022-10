Lazio, non finiscono le celebrazioni per Maestrelli: l’omaggio del club a Formello – FOTO

Ennesimo omaggio per Tommaso Maestrelli da parte della Lazio: ecco il ricordo del club a Formello

Non finiscono le celebrazioni per Tommaso Maestrelli, che ieri avrebbe compiuto 100 anni. Il Maestro – dopo le celebrazioni in Campidoglio e prima ancora contro lo Spezia – è stato ricordato quest’oggi a Formello durante l’allenamento della Lazio.

Come evidenzia il post social del club, è stata regalata al figlio Massimo Maestrelli la maglia numero 1 (autografata da tutta la squadra). Un bel momento di ricordo per una figura che sempre sarà presente nei cuori di tutti i laziali.

POST – «Anche al Training Center 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐧𝐞𝐥 𝐧𝐨𝐦𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐚𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨».