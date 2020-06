Lazio, la società mette all’asta delle maglie per aiutare la piccola Noemi

Lazio, la società ha deciso di mettere all’asta alcune magliette per permettere alla piccola Noemi Staiano di operarsi

La piccola Noemi Staiano, vittima di un proiettile esploso in un agguato di camorra lo scorso maggio a Napoli, ha bisogno di una nuova operazione alla colonna vertebrale.

La Lazio, che in occasione della partita contro il Napoli dell’11 gennaio all’Olimpico, aveva dato la possibilità alla bambina di entrare in campo accompagnata da Ciro Immobile, vuole aiutare la famiglia ad andare avanti con le cure necessarie. Per questo, la società insieme all’Associazione Lazio Museum, ha messo all’asta su Ebay, le maglie autografate di Inzaghi, Immobile, Lulic, Luis Alberto e Milinkovic. Tutto il ricavato verrà devoluto ai genitori di Noemi per permettere l’operazione alla piccola.