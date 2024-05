Lazio, nodo Vecino: RINNOVO o no? Le ultime sulla situazione del centrocampista biancoceleste, in scadenza nel 2025

Uno dei giocatori imprescindibili per la Lazio di Igor Tudor, sembra essere diventato Matias Vecino, ormai centrale nello scacchiere del tecnico croato.

Come riporta il Corriere dello Sport, il suo contratto non è un vincolo: l’uruguaiano è in scadenza nel 2025, Al momento non c’è stato alcun tipo di contatto per valutare un rinnovo, ma questo aspetto almeno per adesso non sta condizionando il rapporto con il club biancoceleste e la sua volontà di proseguire insieme anche la prossima stagione. Matias sta bene a Roma e si trova bene.