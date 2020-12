Lazio, niente riposo per Acerbi: giocherà da perno della retroguardia

Lazio, Acerbi non si ferma mai: il Leone torna al centro

Mezzo allenamento in gruppo con i compagni nella giornata di giovedì, poi solo palestra con Immobile. Ogni tanto deve rifiatare anche il Leone, che in stagione non ha saltato un minuto. Francesco Acerbi nella giornata di ieri si è allenato regolarmente e questa sera sarà riproposto per l’ennesima volta, ma al centro della difesa, con minore licenza dunque di sganciarsi in avanti. Sul centrosinistra verrà infatti confermato Radu, dopo il secondo tempo dell’esordio in Champions. L’ex Sassuolo tra Lazio e nazionale italiana non si è fermato mai, ma verrà comunque schierato dal tecnico piacentino. Problemi sul centrodestra, con Patric ancora alle prese col torcicollo e Luiz Felipe parso decisamente affaticato dopo due gare di fila da titolare.