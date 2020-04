LAZIO NEWS: – Le parole di Luis Alberto. Rinnovo pronto per Strakosha – ULTIME

Lazio News è l’edizione giornaliera con le principali notizie provenienti dal mondo Lazio, a cura della redazione

NOTIZIARIO Lazio News 24 – Edizione del 16 aprile

Spadafora: «Lavoriamo non solo per la ripresa della Serie A ma per tutti gli sport» – LEGGI QUI

Milinkovic: «Non vedo l’ora di ripartire, mi manca tutto! Ci vediamo presto» – FOTO – LEGGI QUI

Lazio, allenamenti ma anche alimentazione: ecco i segreti per rimanere in forma – LEGGI QUI

UFFICIALE – La FIGC sospende i campionati giovanili eccetto Primavera e Berretti – LEGGI QUI

Lazio, Luis Alberto: «Voglio sempre vincere. La squadra è come una famiglia» – LEGGI QUI

Lazio, rinnovo in arrivo per Thomas Strakosha: i dettagli – LEGGI QUI