Lazio, rinnovo in arrivo per Thomas Strakosha: i dettagli

Lazio, Thomas Strakosha, in scadenza di contratto nel 2022, potrebbe rinnovare a breve fino al 2025 con un ritocco dell’ingaggio

Thomas Strakosha migliora di stagione in stagione, questo è evidente. La sua crescita esponenziale ha attirato l’interesse di alcuni top club, soprattutto di Premier League, che hanno fatto alcuni sondaggi per il giovane portiere.

L’albanese è in scadenza di contratto con la Lazio nel 2022, ma come riporta La Gazzetta dello Sport, la società vorrebbe prolungarlo fino al 2025 con un ritocco dell’ingaggio. È il premio che il suo club vuole riconoscergli, ma è anche un modo per blindarlo, visti i corteggiamenti che ci sono nei suoi confronti.