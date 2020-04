Lazio, allenamenti ma anche alimentazione: ecco i segreti per rimanere in forma

Lazio, stessi attrezzi per tutti così che i calciatori possano allenarsi al meglio e anche qualche chicca alimentare per mantenersi al top

La Lazio non molla e continua ad allenarsi da casa in attesa di poter ricominciare a calpestare il prato. La società ha mandato ai calciatori alcuni attrezzi così che tutti possano allenarsi allo stesso modo.

Non solo però, come riporta Gazzetta.it infatti lo staff medico biancoceleste ha fatto delle raccomandazioni anche a livello alimentare: assumere ogni giorno un grammo di vitamina C e D, per tre mesi. Non solo, prevista anche l’assunzione di un’aspirina (da 100 mg) per evitare che le difese immunitarie si abbassino a causa dello sforzo fisico. Curiosa anche la raccomandazione di assumere aglio (tiene la pressione bassa e funziona come antibatterico e broncodilatatore) e cioccolata (è uno stimolatore del cuore e dà benefici a livello mentale in un momento in cui è facile cadere nel pessimismo) che però non va assunta di sera perché come il caffè crea insonnia.