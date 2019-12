Lazio, Nesti «Il centrocampo biancoceleste è il migliore della Serie A»

Carlo Nesti, giornalista, è intervenuto per parlare del momento in casa Lazio

Carlo Nesti, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare della situazione in casa Lazio. Ecco ciò che ha detto:

«Per me il centrocampo della Lazio è il migliore di Serie A, superiore anche a quello della Juventus. Scudetto? Non mi sento sicuro ad indicare la Juventus perché in questa stagione c’è la concorrenza dell’Inter e della Lazio. I bianconeri hanno scelto una strada diversa per il successo ma che richiede un certo chilometraggio».