Lazio, Nesta: «Quegli anni con Zeman ci hanno tritato»

L’ex giocatore di Lazio e Milan, Alessandro Nesta, ha parlato della sua avventura nella squadra capitolina con Zeman. Le sue parole

Alla Bobo tv Alessandro Nesta ha parlato del periodo alla Lazio e dell’esperienza col tecnico Zeman. Ecco cosa ha detto:

PAROLE– «Quegli anni con Zeman ci hanno tritato. Io ho fatto 4 ritiri con lui e mi ha ucciso, però mi ha dato coraggio buttandomi subito dentro e dandomi coraggio. Lo ringrazio. Il mio ruolo? In primavera facevo la mezzala e in quel ruolo feci la prima amichevole in prima squadra, uno schifo. Poi sono andato terzino a tutta fascia ma non arrivavo mai sul fondo. Poi Zeman mi spostò centrale subito in Serie A e ha avuto ragione »