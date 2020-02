Lazio, Nesta: «I biancocelesti vanno forte ma non sarà facile tenere il passo»

Lazio, le parole dell’ex capitano biancoceleste Alessandro Nesta in merito alla stagione della squadra di Inzaghi

Anche Alessandro Nesta è stato premiato nella serata di ieri agli Italian Sport Awards. Ecco le parole dell’ex biancoceleste a margine dell’evento.

«Fa piacere riceve questi premi, sono un allenatore giovane, essere subito premiato è una soddisfazione. Noi allenatori facciamo un lavoro preciso, se la proprietà non è soddisfatta ci caccia, ed è inutile dire che uno è famoso e uno no, questo non c’entra nulla. Serie A? La Lazio sta facendo molto bene, sta andando molto forte. Anche le altre lo stanno facendo, non è facile tenere il passo».