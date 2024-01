Lazio, Nehuen Perez avverte: «Vogliamo fare punti, abbiamo un obiettivo»

Lazio, Nehuen Perez lancia la sfida a sé e all’Udinese: «Abbiamo un obiettivo». Le dichiarazioni del giocatore dei friulani

Nehuen Perez è uno dei pezzi pregiati dell’Udinese, sia per la difesa che per il mercato come possibile plusvalenza. Il centrale argentino, in un’intervista a Marca alla vigilia della partita con la Lazio al Bluenergy Stadium, ha lanciato una sfida a sé e a tutti i suoi compagni:

UDINESE – «L’obiettivo è fare 40 punti e salvarci. Dobbiamo stare più concentrati, abbiamo pareggiato troppe partite che avremmo meritato di vincere».