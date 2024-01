Lazio-Napoli, le ultime tre vittorie di fila contro i partenopei: i dettagli. Ecco gli ultimi precedenti tra le due squadre

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica gli ultimi precedenti contro i partenopei. Tutti i dettagli.

ULTIMI PRECEDENTI– «Assalto al tris. La Lazio si prepara a ricevere il Napoli all`Olimpico.

I biancocelesti vengono da due vittorie consecutive contro i campani, entrambe in trasferta: lo 0-1 dello scorso campionato e l`1-2 di settembre, gara del girone d`andata del torneo attuale.

Complessivamente, la Lazio non batte il Napoli per tre volte di fila in Serie A dal 1994 (in quel caso furono addirittura quattro): una serie iniziata dai capitolini con il 4-3 nel 1993 e proseguita con le vittorie per 1-2, 3-0 e 5-1.

Non solo, risale alla stagione 1993/1994 anche l`ultima volta in cui i biancocelesti hanno battuto i partenopei sia nella gara di andata che in quella di ritorno: all`epoca 1-2 in Campania e 3-0 a Roma».