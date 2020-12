Lazio-Napoli, TV e streming: ecco dove vedere la gara dell’Olimpico, di domenica 20 dicembre, alle ore 20.45

La Lazio fatica a tenere il passo in campionato e, dopo il pari contro il Benevento, incontrerà – domenica 20 dicembre alle ore 20.45 – il Napoli, all’Olimpico.

Ma dove seguire il match? La gara sarà visibile sulle reti Sky Sport e sulle piattaforme streaming come Sky Go e Now tv.