Lazio Napoli: i tornelli apriranno alle 16:00, il comunicato

Domani ci sarà Napoli Lazio al Maradona, per l’occasione i cancelli apriranno alle ore 16:00, come comunicato dal club partenopeo

Una giornata tutta da vivere. Domani al Maradona andrà in scena il match valido per la quattordicesima giornata di Serie A, Napoli Lazio ma non solo. Pero l’occasione ci sarà anche la festa in ricordo proprio del Pibe de Oro scomparso un anno fa. Anche per questo motivo è previsto il tutto esaurito. Ciò ha spinto la la società, tramite un comunicato ufficiale, ha invitato i tifosi a recarsi al Maradona molto prima del fischio d’inizio. Come si legge nella nota i cancelli apriranno infatti alle 16:00:

«In occasione della gara di Campionato contro la Lazio, la SSC Napoli invita tutti i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. I tornelli apriranno alle ore 16:00, per consentire di effettuare i controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico. Si invitano i tifosi a presentarsi ai varchi di accesso con alla mano, biglietto cartaceo e QR-code relativo alla certificazione verde»