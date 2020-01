Lazio Napoli, la piccola Noemi con Immobile e Insigne FOTO

Lazio Napoli, momento toccante alla discesa in campo dei giocatori insieme alla piccola Noemi ferita per errore il 3 maggio scorso

Le emozioni non sono mancate nella serata di ieri all’Olimpico, sia sugli spalti che in campo. Proprio prima dell’inizio della gara un momento molto bello, quello della discesa in campo dei giocatori e della piccola Noemi, la bimba che il 3 maggio rimase ferita durante l’agguato a Piazza Nazionale.

Ieri Noemi è scesa in campo con la maglia del Napoli tra Ciro Immobile e Lorenzo Insigne il quale le ha regalato anche la maglia. Un’iniziativa voluta fortemente dal presidente della Lazio Claudio Lotito. Già prima, nella gara contro la Juventus, era stata la serata di Christy. Tutto questo si inserisce all’interno del progetto “I bambini non si toccano” iniziativa del club biancoceleste.