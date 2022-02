Lazio Napoli, Luis Alberto vs Fabian: sfida con un obiettivo in comune

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lazio-Napoli vedrà anche fronteggiarsi i due spagnoli Luis Alberto e Fabian Ruiz, entrambi hanno un obiettivo comune

Sia per il centrocampo della Lazio che per quello del Napoli a comandare il gioco c’è uno spagnolo: Luis Alberto nei biancocelesti e Fabian Ruiz negli azzurri. Questa sera si affronteranno, ma entrambi hanno un obiettivo in comune.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, tutti e due i calciatori sognano il ritorno in Spagna; se per motivi e ambizioni diverse. In tanto, Luis e Fabian danno spettacolo in Italia.