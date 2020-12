Lazio Napoli, Inzaghi contro il suo incubo

Lazio-Napoli sarà una delicatissima sfida del weekend calcistico. I biancocelesti sono reduci da troppi passi falsi all’Olimpico, dove hanno racimolato solo 5 punti. Domenica sera arriva però il Napoli, squadra che ha sempre messo in enorme difficoltà il tecnico piacentino. Inzaghi infatti è riuscito a battere i partenopei per 1-0 solo lo scorso anno con il gol di Immobile su errore di Ospina. In precedenza un solo pareggio a Napoli con gol di Keita (1-1), poi solo sconfitte, la maggior parte delle quali sonore e al termine di brutte prestazioni. La migliore come occasioni create è quella del San Paolo in Coppa Italia nei quarti di finale della stagione scorsa. In quel caso la decise in avvio di gara Lorenzo Insigne, non tenuto da Luiz Felipe.