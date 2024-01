Lazio-Napoli, importanti novità sulle modalità di accesso: il comunicato del club. Ecco tutti i dettagli

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica importanti novità sulle modalità di accesso allo stadio Olimpico in vista della sfida contro il Napoli.

COMUNICATO– «La S.S. Lazio informa la propria tifoseria che la Corte Sportiva d’Appello della FIGC ha respinto il reclamo avverso la chiusura dei settori Curva Nord e Distinti Nord Est e Ovest per una giornata di gara. Pertanto, in occasione della gara contro il Napoli, i settori sopracitati rimarranno chiusi e non accessibili al pubblico».

