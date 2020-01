Lazio, Immobile o Di Lorenzo? Ecco perchè i fantallenatori possono stare tranquilli

Immobile o Di Lorenzo? La Lega si è espressa per fare chiare su chi assegnare l’unica rete di Lazio-Napoli

Ciro non perdona. La rete della vittoria della Lazio è nata dalla combinazione di un errore del portiere del Napoli con il cinismo di Immobile: il bomber numero 17 ha saputo sfruttare la posizione defilata di Ospina, rubandogli palla e andando in gol.

Prima che la sfera bucasse la porta, Di Lorenzo ha tentato il salvataggio ma col solo risultato di insaccarla dentro. Il dubbio per i tifosi ma, soprattutto, per tutti i fantallenatori è stato: a chi assegnare la marcatura?

A tal proposito si è espressa la Lega Serie A che ha specificato come in effetti la deviazione del difensore sia evidente, ma che – come da regolamento – i tentativi di allontanare il pallone non sono considerati autogol, se arrivano a portiere battuto.

Immobile segna quindi il traguardo dei 20 gol, mentre tutti i fantallenatori possono aggiungere un bel +3.