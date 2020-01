Lazio, la Curva Nord ha diramato un comunicato in merito alla scenografia preparata per il match di domani sera contro il Napoli

Manca poco al big match dell’Olimpico che vedrà la Lazio impegnata con il Napoli di Gattuso: la sfida sarà importante per i biancocelesti sia per la classifica ma soprattutto per continuare a festeggiare i 120 anni della società. La sfida di domani sarà di nuovo un’occasione importante per mostrare quindi una scenografia: la Curva Nord infatti ha diramato un comunicato nel quale viene ribadito che sarà senza precedenti e darà spazio a tutte le sezioni che compongono la polisportiva. Ecco di seguito quello che hanno detto: