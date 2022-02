Lazio Napoli, i voti all’arbitro Di Bello: «Se sale il livello va in difficoltà»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport giudicano tutto sommato positiva la prova dell’arbitro Di Bello

L’operato dell’arbitro Di Bello ha fatto infuriare i tifosi laziali ma secondo Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport il direttore di gara ha arbitrato bene. Anzi, secondo il quotidiano romano manca anche un rigore al Napoli.

GAZZETTA DELLO SPORT – «Conduzione che diventa parzialmente difficile nella ripresa, ed è lì che escono i cartellini gialli. Ma le situazioni d’area, tre nel primo tempo, il direttore di gara le vede con attenzione. Il VAR (Massa), lo supporta bene quando nasce lo 0-2 del Napoli: al momento del tiro di Osimhen, Insigne è oltre la linea consentita. Gli altri gol regolari». VOTO 6.

CORRIERE DELLO SPORT – «Mettiamola così, se le cose vanno bene, con mestiere (o “furbata” arbitrale) che forse può permettersi con 133 gare in Serie A, la porta avanti. Ma se il livello sale, Di Bello finisce per andare in difficoltà: perso un rigore abbastanza chiaro (complimenti anche a Massa, chissà che cosa faceva nel VAR), perdonati due gialli a Hysaj e Di Lorenzo, alcune scelte non hanno convinto». VOTO 5.5