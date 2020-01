Lazio Napoli, Gattuso: «Mancano giocatori importanti»

Gennaro Gattuso, nella conferenza a fine partita, ha fatto il punto sull’infermeria del Napoli che al momento è piena

In sala stampa a fine partita, Gattuso ha reso note le condizioni dei giocatori al momento fermi ai box.

Settimana prossima il Napoli affronterà la Lazio e difficilmente recupererà tutti i giocatori indisponibili. Il tecnico dei partenopei ha difatti dichiarato: «Ci mancano giocatori importanti, ma non sono tanti. Speriamo di recuperare Koulibaly in questa settimana, Ghoulam che non ha nulla di grave. Mertens non sarà a disposizione per un’altra settimana, così come Maksimovic. Mercato? Non sta a me parlarne, abbiamo un direttore molto bravo per farlo».