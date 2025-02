Lazio Napoli, ecco dove sarà trasmessa la partita in diretta tv e streaming. I dettagli

La Lazio si prepara alla prossima partita contro il Napoli. La sfida dell’Olimpico è in programma sabato 15 febbraio, alle ore 18.00, e sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Potrà, quindi, essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc.