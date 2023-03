Napoli-Lazio, cori contro Osimhen: la decisione del Giudice Sportivo. Ecco i provvedimenti presi per la sfida giocata al Maradona

Il Giudice Sportivo ha preso provvedimenti in merito a quanto accaduto durante il match tra Napoli e Lazio disputato al Maradona.

La Lazio dovrà pagare una multa di 15 mila euro per avere dei sostenitori che hanno: lanciato due petardi e una bottiglietta di plastica, aver lanciato 5 petardi in campo e per aver intonato cori beceri contro la tifoseria avversaria e contro Osimhen. Mentre il Napoli dovrà pagare 3mila euro di multa per una bottiglietta di plastica lanciata nel settore dei laziali.