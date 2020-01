Lazio Napoli, i convocati di Gattuso: salta Meret

Il Napoli comunica sul proprio sito ufficiale, i 19 nomi scelti da Gennaro Gattuso: tanti gli assenti per il tecnico

Il giorno prima della gara, come di consuetudine, vengono comunicati i giocatori convocati per la partita del giorno dopo: così ha fatto il Napoli in vista del match contro la Lazio di domani.

Gattuso ha scelto gli uomini che partiranno per la spedizione di Roma, dovendo fare delle scelte forzate. Infatti il tecnico dovrà fare a meno, oltre che dei noti Mertens, Koulibaly, Ghoulam, Maksimovic, Younes e Malcuit, di Meret che ha riscontrato dei problemi fisici e non verrà rischiato.