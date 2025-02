Lazio Napoli, i convocati di Baroni: c’è Dia. Ancora assenti Patric e Vecino

Lazio Napoli, la società biancoceleste ha reso nota la lista dei convocati di mister Baroni per la sfida dell’Olimpico di questo pomeriggio

Alle 18:00 ci sarà il fischio d’inizio del match tra Lazio e Napoli e mister Baroni ha diramato la sua lista dei convocati per la sfida dell’Olimpico. Dia è recuperato ed è stato convocato, mentre Vecino e Patric ancora no e ci proveranno per il Venezia. Di seguito la lista completa: