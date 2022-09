Lazio Napoli, bene Felipe Anderson: «Accelerazioni che fanno scattare l’allarme»

Buona la prestazione di Felipe Anderson in Lazio-Napoli. Le accelerazione del brasiliano fanno venire i brividi agli azzurri

In Lazio-Napoli, buona la prestazione di Felipe Anderson nonostante la sconfitta dei biancocelesti per 2-1. Per il Corriere dello Sport, la partita del brasiliano è da 6,5 in pagella.

IL GIUDIZIO – «Le accelerazioni che fanno scat- tare l’allarme azzurro si avverto- no su quella corsia. Il 2-2 glielo nega Meret».