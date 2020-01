Lazio, Wilson: «Champions sempre più possibile, per lo Scudetto…»

Uno degli eroi del primo Scudetto della Lazio, Pino Wilson, ha commentato la vittoria di sabato contro il Napoli

Una rete per gridare all’intera Serie A che sì, la Lazio c’è e fa sul serio. Contro il Napoli la grinta e la voglia di conquistare i 3 punti hanno sovvertito un risultato che sembrava ormai scritto. A Radiosei, l’analisi di Wilson:

«Con il Napoli c’è stato un primo tempo di studio. Nel secondo tempo i partenopei si sono più aperti, anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni. Sul gol non so se l’errore più grave lo fa Ospina o Di Lorenzo. Importante anche il pareggio dell’Inter con l’Atalanta, ieri la Juventus ha vinto con la Roma come ci si aspettava. L’obiettivo Champions League diventa sempre più concretizzabile, mentre per quanto riguarda lo Scudetto è un bene aver recuperato due punti all’Inter».