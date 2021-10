Lazio, Murgia ricorda su Instagram il suo primo gol in A – VIDEO. Il centrocampista celebra l’evento a distanza di cinque anni esatti

Il primo gol non si scorda mai. Cinque anni fa Alessandro Murgia esultava per la prima volta con la maglia della Lazio in Serie A, e lo faceva nella cornice dell’Olimpico di Torino.

Il centrocampista, oggi al Perugia, ha ricordato quel giorno con il video della realizzazione, sul suo profilo Instagram.

Era il gol del momentaneo 2-1 della Lazio (in rimonta, dopo il vantaggio di Iago e il pareggio di Immobile). Nel recupero, poi, arrivò il pareggio su rigore firmato Ljajic.