Gaby Mudingayi, ex centrocampista, ha parlato della situazione in casa Lazio

Gaby Mudingayi, ex centrocampista della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Fcinternews.it per parlare della situazione in casa capitolina. Ecco ciò che ha detto:

«La Lazio sta disputando un campionato eccezionale. Hanno preso coscienza dei propri mezzi. Non so se possano lottare per lo Scudetto, ma sicuramente in questa annata hanno tutto quello che serve per strappare il biglietto che porta in Champions League».